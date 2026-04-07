В Павловске завершили реставрацию павильона «Храм Дружбы»

Павильон «Храм Дружбы», являющийся одним из первых творений архитектора Чарлза Камерона, был отреставрирован в Павловске. Об этом сообщил «Петроград» .

Он органично вписан в ландшафт Павловского парка и был возведен в конце XVIII века в качестве подарка императрице Екатерине II от великого князя Павла Петровича и его жены Марии Федоровны. Как отметили в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Павловск», до сих пор на входе сохранилась надпись: «Любовь, почтение и благодарность посвятили».

В последние годы здание начало приходить в упадок из-за влажности. Причина заключалась в нарушении системы дренажа и вентиляции. Проблема была обнаружена в подполье, которое было засыпано во время Великой Отечественной войны. После расчистки и вентиляции подполья температурно-влажностный режим нормализовался, и стены перестали намокать.

Реставраторы также восстановили интерьер, фасад и отмостку, привели в порядок инженерные системы, обновили охранную и пожарную сигнализацию. Территорию вокруг павильона благоустроили: обустроили кольцевой дренаж, отремонтировали ливневую канализацию и дорожки, разбили газон.