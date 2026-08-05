В парке Тарханово в Йошкар-Оле появится асфальтовая дорожка и визит-центр

В парке Тарханово в Йошкар-Оле стартовало строительство новой асфальтовой дорожки. Она протянется на 1,6 километра по всему периметру парка и станет отличным местом для пробежек, велосипедных и пеших прогулок. Об этом написало ИА МариМедиа .

Мэрия города рассказала, что проект благоустройства предусматривает и третий этап работ. В его рамках планируется построить парковку на сорок мест со стороны улицы Дружбы и визит-центр площадью примерно 250 квадратных метров. В визит-центре разместятся кафе, туалеты, прокат, выставочный зал, а также помещение для семинаров и конференций. Рядом с центром обустроят открытую территорию под навесом.