В парках Царского Села высадили молодые дубы и черемуху после урагана

В музее-заповеднике «Царское Село» высадили 20 молодых дубов и редкую черемуху Маака для восстановления парков после июльского урагана. Об этом сообщил сайт Petrograd со ссылкой на пресс-службу ГМЗ.

Саженцы черешчатого дуба и черемухи возрастом от восьми до десяти лет доставили из питомника в Туле. Деревья музею преподнесли в подарок к 20-летию Клуба друзей музея-заповедника.

Основную часть насаждений — 15 дубов — высадили вдоль Периметральной аллеи Екатерининского парка, объединяющей более 350 деревьев. Дальневосточную черемуху Маака разместили в Собственном садике возле Мраморного фонтана, восстановив парную композицию взамен погибшего во время шторма 80-летнего растения.