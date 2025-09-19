В Ozon прокомментировали повышение тарифов на логистику для продавцов

Повышение тарифов логистики в Ozon с 1 октября не затронет товары стоимостью менее 300 рублей и объемом меньше трех литров. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба маркетплейса.

Там добавили, что доля такой продукции составляет 80% от товарного потока. Значительная часть — это одежда, аксессуары, электроника и другое.

«Отметим, что в течение года тарифы на логистику для продавцов меняются — не всегда в сторону повышения. Например, в июне мы значительно снизили стоимость „последней мили“, то есть доставки со склада до пункта выдачи заказов — не более 25 рублей за товар вместо 500 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Сроки доставки заказов Ozon в Москве и Санкт-Петербурге нормализуются благодаря стабильной работе складов — сейчас компания доставляет вовремя восемь товаров из 10.

«Продолжаем улучшать работу логистики — для этого равномерно распределяем нагрузку по всей складской инфраструктуре регионов, подсвечиваем продавцам наиболее быстрые варианты складов для отгрузки и привлекаем больше персонала на объекты», — заключили в Ozon.