В оздоровительных лагерях Петербурга за лето отдохнули почти 120 тысяч детей

Почти 120 тысяч школьников приняли участие в летней оздоровительной кампании в Санкт-Петербурге — это на четыре тысячи больше, чем годом ранее. Об этом сообщил Petrograd со ссылкой на пресс-службу Смольного.

К приему детей подготовили 414 профильных организаций. По программе «Петербургские каникулы» на отдых приехали не только юные петербуржцы, но и школьники из Мариуполя, а также пострадавших от наводнения районов Дагестана.

Одним из направлений работы стала реконструкция загородных баз советской постройки. Кроме того, в городе уже третий год подряд предоставляют бесплатные путевки детям из 17 льготных категорий.