В организации «Садоводы России» указали на рост популярности выращивания картошки на загородных участках

Сегодня грядки и теплицы можно встретить практически на каждом загородном участке, причем нередко их засаживают картофелем. Об этом ИА НСН сообщил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

«В последнее время я не видел ни одной рублевской или очень богатой дачи, в которой на заднем дворе не стояла бы тепличка одна-другая. Там обязательно немного картошки, зелени. Считается не очень хорошим тоном ходить и покупать это на рынке. На рынке вы чаще всего покупаете кота в мешке — неполезное, невкусное, невитаминное, непонятно как выращенное. А тут свежачок с грядки», — рассказал Туманов.

Кроме того, по его словам, люди поняли, что никогда не купишь картофель конкретного сорта. Поэтому многие стали чаще выращивать его самостоятельно.

Ранее агроном и технический консультант «Гродан» Алексей Куренин заявил, что начинающие садоводы часто допускают ошибку, игнорируя замачивание семян перед посадкой. Эта процедура помогает размягчить оболочку и ускорить прорастание.