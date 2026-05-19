В организации «Садоводы России» отметили востребованность специалистов по очистке дачных туалетов

Услуга по очистке туалетов является прибыльной и востребованной во многих странах. В США, например, это одна из самых высокооплачиваемых профессий. Стоимость одной очистки может достигать нескольких тысяч рублей, и это недешевая процедура, сообщил ИА НСН глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Групповые услуги обходятся дешевле, чем индивидуальные заказы. Не каждый готов взяться за такую работу, что создает дефицит специалистов в этой области и объясняет высокий уровень оплаты труда.

Собеседник отметил, что в этой сфере встречаются нарушители, стремящиеся заработать дополнительные деньги. По его словам, не везде установлены септики — локальные очистные сооружения для загородных домов и дач, не подключенных к центральной канализации.

Ранее Андрей Туманов рассказал о том, как дачникам избежать задолженности по оплате электроэнергии. Если долг за электроэнергию достигает миллиона рублей, СНТ могут быть отключены от энергоснабжения, даже если не уплатили только 5% жителей.