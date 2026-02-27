В Оренбургскую область придет холодная погода с небольшими осадками

В предстоящие выходные дни, 28 февраля и 1 марта 2026 года, в Оренбургской области ожидается умеренно холодная погода с небольшими осадками. Ночные температуры варьируются от -11 градусов до -16 градусов, а дневные — от -5 градусов до -10 градусов, написал сайт 56orb.ru .

Ночью 28 февраля в регионе ожидается облачность и небольшие осадки в виде снега, преимущественно в северных районах. В восточной части области температура опускается до -19 градусов. Ветер юго-западный, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

В воскресенье, 1 марта, погода останется облачной, с небольшими осадками в виде снега. Температура воздуха днем будет составлять от -2 градусов до -7 градусов, а в восточных районах до -11 градусов. Ветер южных направлений, скорость до семи метров в секунду.

Жителям региона рекомендуется одеваться теплее и быть готовыми к небольшим снегопадам, особенно в сельской местности и горных районах.