В Ораниенбаумском саду Петербурга открыли памятник Кириллу Лаврову

В Ораниенбаумском саду Санкт-Петербурга состоялось открытие памятника народному артисту СССР Кириллу Лаврову. Событие приурочили к 101-й годовщине со дня рождения актера, пишет Piter.TV .

Кирилл Лавров известен своей многолетней работой в Большом драматическом театре, где он также был художественным руководителем. Его талант проявился в десятках ролей на сцене и в таких фильмах, как «Живые и мертвые», «Братья Карамазовы» и «Мой ласковый и нежный зверь».

На церемонии открытия присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский, дочь актера Мария Лаврова, директор БДТ Татьяна Архипова и скульптор памятника Георгий Франгулян.

«Кирилл Лавров здесь самый настоящий — таким я его помню. У нас появился замечательный сквер с этим прекрасным памятником. Сюда будут приходить люди, которые любили Лаврова», — сказал губернатор Александр Беглов.

Ораниенбаумский сад к открытию памятника благоустроили: появились две детские площадки, фотографии актера и монументы, посвященные кинематографу.

Скульптор Георгий Франгулян создал бронзовую фигуру Лаврова, которая движется по лучу. Этот элемент отсылает к лучу кинопроизводства и жизненному пути актера.

Теперь в Петербурге есть место, где память о Кирилле Лаврове будет жить: в Ораниенбаумском саду можно увидеть памятник, фотографии актера, посетить детские площадки и пространство, посвященное кино.