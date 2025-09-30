В «Опоре России» отметили, что законопроект о заброшенных квартирах может распространиться за пределы Крайнего Севера

В Государственную думу РФ поступил законопроект, направленный на решение проблемы пустующих квартир. Вице-президент организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков рассказал «Ридусу» , что подобная инициатива актуальна не только для Крайнего Севера, но и для других регионов страны.

Проект поправок в Жилищный кодекс РФ представили сенаторы Андрей Шевченко, Олег Голов, Сахамин Афанасьев, Денис Гусев и депутат Александр Якубовский. Документ предлагает порядок признания квартир в многоквартирных домах пустующими и приравнивает дома с заброшенными квартирами к аварийным по правам собственников жилья.

Шлеменков отметил, что проблема заброшенных квартир актуальна для бывших военных городков и поселений, созданных для обслуживания технических проектов, например, газотранспортных магистралей.