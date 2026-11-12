В ОП заявили, что работодатель не может отменить удаленку в одностороннем порядке

Работодатель не вправе в одностороннем порядке отменить удаленную работу и перевести сотрудника в офис. Об этом сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров в беседе с RT .

Законодательство предусматривает три ее варианта: постоянную, временную и периодическую. Условия фиксируются в трудовом договоре или допсоглашении, однако устная договоренность, подкрепленная действиями сторон, также является юридически значимой. Судебная практика возлагает ответственность за письменное оформление на работодателя.

Если в договоре закреплена дистанционная работа в конкретном городе, при смене места жительства сотрудник обязан уведомить об этом руководство. При этом на удаленных работников распространяются все трудовые гарантии, предусмотренные ТК России. Ранее сообщалось, что удаленный формат не отменяет повышенную оплату за работу в выходные.