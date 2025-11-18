В ОП обеспокоились несоответствием между выпускниками российских вузов и колледжей и требованиями рынка труда

Председатель организации «Российский союз сельской молодежи» и член Общественной палаты России Дмитрий Пекуровский в интервью MIR24.TV выразил обеспокоенность по поводу несоответствия выпускников российских вузов и колледжей требованиям рынка труда. Он подчеркнул, что высокий уровень безработицы среди молодежи сочетается с острым кадровым голодом на предприятиях.

Пекуровский отметил, что причиной такого парадокса является разрыв между образовательной программой и реальными потребностями работодателей. Он подчеркнул, что выпускники приходят на собеседования с теоретическими знаниями, которые не отвечают требованиям современной экономики.

Эксперт указал, что лишь три из десяти выпускников имеют практический опыт работы, остальные семь — чисто теоретики. Компании, по его словам, не могут позволить себе обучать новичков с нуля и нуждаются в готовых специалистах.