В Центре детской онкологии Екатеринбурга обновили технологическую базу

Благотворительный фонд «Дети России» завершил очередной этап обновления технологической базы Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы № 1 Екатеринбурга на сумму более пяти миллионов рублей, написал сайт tagilcity.ru .

На выделенные средства приобретены: микроскопы; дополнительное лабораторное оборудование; специализированная мебель; приборы для хранения данных, получаемых в ходе секвенирования, и биологических образцов.

Все это благотворительная помощь игроков, болельщиков и администрации хоккейного клуба «Автомобилист». По миллиону рублей направили ведущие игроки клуба, спортивные результаты которых призами и сертификатами на благотворительность отметила КХЛ.

В адрес детского онкоцентра направляли благотворительные пожертвования с двух матчей ХК «Автомобилист» с ХК «Адмирал» (Владивосток) и с «Шанхайскими Драконами» (Шанхай, Китай), которые были приурочены к Международному дню борьбы с детским раком.

Фонд помогает в приобретении оборудования для клиники с 2012 года. Всего было собрано 62 764 588,68 рублей.