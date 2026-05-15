В Омскую область придут дожди и потепление

В Омскую область надвигается новая волна потепления, однако вместе с ней в регион придут дожди и грозы. Об этом сообщил сайт Gorod55.ru .

В субботу, 16 мая, по всему региону ожидаются осадки, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +21…+26, однако на севере области будет заметно прохладнее — всего +16…+21.

В воскресенье, 17 мая, погода возьмет паузу: существенных осадков синоптики не обещают, за исключением юго-восточных районов, где ночью еще возможны небольшие дожди. При этом температура заметно понизится: ночью похолодает до +2…+7 градусов, днем воздух прогреется лишь до +16…+21.