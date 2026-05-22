В Омске после похолодания ожидается новая волна тепла и погодные качели

В ближайшие выходные жителей Омска ждет переменчивая погода: после кратковременного похолодания регион накроет волна тепла, но вместе с ней придут и осадки, сообщил сайт «Город55» .

В ночь на субботу, 23 мая, синоптики прогнозируют дожди, местами умеренные, особенно на севере области. Температура ночью составит +6…+11 градусов, днем потеплеет до +16…+21 градуса.

Однако погода ухудшится: ожидаются грозы, возможен град, а порывы ветра будут достигать 16–21 м/с. Самые сильные осадки прогнозируются после 15:00 и до конца дня.

В ночь на воскресенье, 24 мая, дожди ослабнут, а днём осадков не ожидается. Воздух прогреется до +15…+20 градусов, местами до +25 градусов.

По данным сервиса Ventusky, грозы наиболее вероятны к 18:00 в субботу. Уже с 25 мая в Омске установится по-настоящему летняя погода: ожидается до +30 градусов и солнечно.