В офисе Rutube в Москве наградили победителей конкурса «Юнкор 2025»

Тридцать пять школьников из разных регионов стали победителями VI международного конкурса юных корреспондентов «Юнкор 2025». Церемония награждения прошла в Москве в главном офисе видеосервиса Rutube, сообщила пресс-служба АНО Просветительская общественная инициатива «Пойдем с нами».

С 1 февраля по 10 апреля начинающие журналисты снимали репортажи и видеоролики о малой Родине.

Расскажем о своей Родине,

Расскажем о себе,

Организованный общественной организацией конкурс прошел в 2025 году в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и Года Защитника Отечества. Его девиз звучал так:

За время регистрации организаторы приняли 253 заявки от более чем 400 участников из 35 регионов России, Белоруссии и Казахстана. Члены жюри оценили работы в номинациях «Город моими глазами», «Уроки созидания», «Защитники Отечества. Герои нашего времени» и «Да здравствует братский союз и великая дружба народов».

На церемонию награждения 30 мая приехали участники из Калининградской, Ростовской, Владимирской, Нижегородской, Смоленской, Московской, Белгородской, Свердловской, Белгородской, Сахалинской областей, Башкирии, ДНР, Ханты-Мансийского и Ямало-ненецкого автономных округов.