В офисе Rutube в Москве наградили победителей конкурса «Юнкор 2025»
Тридцать пять школьников из разных регионов стали победителями VI международного конкурса юных корреспондентов «Юнкор 2025». Церемония награждения прошла в Москве в главном офисе видеосервиса Rutube, сообщила пресс-служба АНО Просветительская общественная инициатива «Пойдем с нами».
Организованный общественной организацией конкурс прошел в 2025 году в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и Года Защитника Отечества. Его девиз звучал так:
Расскажем о себе,
Расскажем о своей Родине,
Подружимся сами,
Подружим наши народы.
С 1 февраля по 10 апреля начинающие журналисты снимали репортажи и видеоролики о малой Родине.
За время регистрации организаторы приняли 253 заявки от более чем 400 участников из 35 регионов России, Белоруссии и Казахстана. Члены жюри оценили работы в номинациях «Город моими глазами», «Уроки созидания», «Защитники Отечества. Герои нашего времени» и «Да здравствует братский союз и великая дружба народов».
На церемонию награждения 30 мая приехали участники из Калининградской, Ростовской, Владимирской, Нижегородской, Смоленской, Московской, Белгородской, Свердловской, Белгородской, Сахалинской областей, Башкирии, ДНР, Ханты-Мансийского и Ямало-ненецкого автономных округов.
Финалистов встретили режиссер и продюсер Вера Соколова, президент Союза блогеров Денис Нырков, арт-директор благотворительного фонда «Живой город», со-основатель и руководитель Союза созидателей и лидеров развития территорий «Живые города» Вера Терентьева, корреспондент телеканала «RT Док», председатель общественного движения «Маяки дружбы» Руслан Гусаров и ведущая телеканала «Россия 1» Мария Ситтель. Школьники поделились впечатлениями от конкурса и приняли участие в экскурсии по офису Rutube.