В «Общественной потребительской инициативе» поддержали ужесточения правил для курильщиков в аэропортах

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в эфире ИА НСН заявил, что курильщикам придется либо отказаться от своей привычки, либо принять условия аэропорта.
Как сообщает сайт 78.ru, в аэропорту Пулково ввели плату за посещение специально отведенной зоны для курения. За проход в курительную комнату придется отдать 500 рублей. В аэропорте такое решение объяснили тем, что необходимо тратить средства на уборку помещения, а также отсутствием обязанности предоставлять такие помещения бесплатно.
Олег Павлов отметил, что в этом случае права потребителей не нарушаются. На его взгляд, главное — соблюдать права некурящих потребителей.
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