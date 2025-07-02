В «Общественной потребительской инициативе» поддержали ужесточения правил для курильщиков в аэропортах

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в эфире ИА НСН заявил, что курильщикам придется либо отказаться от своей привычки, либо принять условия аэропорта.

Как сообщает сайт 78.ru, в аэропорту Пулково ввели плату за посещение специально отведенной зоны для курения. За проход в курительную комнату придется отдать 500 рублей. В аэропорте такое решение объяснили тем, что необходимо тратить средства на уборку помещения, а также отсутствием обязанности предоставлять такие помещения бесплатно.

Олег Павлов отметил, что в этом случае права потребителей не нарушаются. На его взгляд, главное — соблюдать права некурящих потребителей.