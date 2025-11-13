В Общественной палате предупредили о рисках мошеннических схем в связи с треном встречи одиноких мам из роддома

Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии Павел Пожигайло призвал с осторожностью относиться к новомодному тренду на встречи одиноких мам из роддома. В беседе с «Москвой 24» он отметил, что в условиях растущего числа мошеннических схем важно проявлять бдительность.

В социальных сетях появилась информация о том, что москвички создали чат поддержки для мам, которых некому встретить из роддома. Участницы группы помогают с транспортировкой домой, приносят готовую еду и дарят цветы. Вдохновением для них послужил пример жительницы Анапы, создавшей аналогичное сообщество поддержки в своем городе.

Павел Пожигайло поддержал инициативу, но предупредил, что за такими предложениями могут скрываться корыстные мотивы. Он подчеркнул: «Современная реальность такова, что ко многим инициативам мы вынуждены относиться с изрядной долей подозрения. Когда незнакомец предлагает помощь по телефону или сулит выгоду, в большинстве случаев это оказывается мошенничеством».

По его словам, важно сохранять разумную бдительность и убедиться, что инициатива не связана с преступными схемами.