В обществе «Знание» высказали опасения по поводу возможной отмены сессий в зимние каникулы

Первый заместитель генерального директора российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко в беседе с «Абзацем» выразил опасения по поводу возможной отмены сессий в зимние каникулы. Он подчеркнул, что любые изменения в учебном процессе должны основываться на научных данных и исследованиях.

Эксперт отметил, что ранее студенты успешно сдавали экзамены, совмещая их с новогодними праздниками, без вреда для личного времени и образования. «Вводить изменения без какой-то строгой аргументации и исследований странно», — сказал Рыбальченко.

Декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков также высказал сомнения относительно инициативы депутатов Госдумы. Он считает, что студенческие годы — это время для накопления знаний, а избыточный отдых может привести к кадровым проблемам в некоторых отраслях.