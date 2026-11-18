Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил о большом запросе населения на дневные и скоростные поезда. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва ».

«Огромный запрос населения на дневные и скоростные поезда. Не высокоскоростные, как Москва — Санкт-Петербург, а просто скоростные поезда типа „Ласточки“», — сказал Зотов.

Он отметил, что много таких направлений на Урале и на юге, например Ростов-на-Дону и Краснодар, и они почти всегда загружены.

По словам Зотова, с 1 декабря вступает новое правило по возврату билетов. Возврат билета на юг будет стоить около 1000 рублей вместо нынешних 3,70 рубля. Он заявил, что объединение настаивает на более низкой цене возврата для детей и социальных групп.

Зотов также допустил рост стоимости билетов в будущем.