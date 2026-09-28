В Новосибирскстате рассказали, что Новосибирская область приняла более 3 млн туристов за год

Турпоток через Новосибирскую область превысил 3 млн поездок — это 21% всех путешествий по Сибирскому федеральному округу. Оборот турпродукта вырос на 26% и достиг 18,2 млрд рублей. Об этом пишет «ФедералПресс» .

По данным Новосибирскстата, в 2024 году число обслуженных туристов в регионе выросло на 17,7% по сравнению с 2023 годом, а оборот туристского продукта увеличился на 26%. Из 170,8 тыс. клиентов местных агентств 71,1% (121,4 тыс. человек) выбрали зарубежные туры. Турция и Таиланд поделили более половины выездного рынка (35,7 тыс. и 33,4 тыс. поездок), ОАЭ и Вьетнам добавили еще 14 тыс. и 13,4 тыс. Всего география охватила 73 страны.

Внутренний туризм занял 28,9% спроса (49,4 тыс. человек). Лидером стал Краснодарский край (9,5 тыс.), на втором месте — Алтайский край (9,5 тыс.). Новосибирскую область выбрали 8,4 тыс. туристов, Республику Алтай — 3,8 тыс. Санкт-Петербург и Москва вместе набрали 5,1 тыс. поездок.

Гостиничный фонд региона (496 объектов, 15,7 тыс. номеров) принял 1,497 млн гостей, которые провели более 4,5 млн ночей. Часть потока составили деловые визиты.

Губернатор Андрей Травников прогнозировал прирост турпотока в 2026 году еще на 17% — до 3,6 млн человек. Основной упор делается на гостей из Китая, Индии и Казахстана. Из аэропорта Толмачево уже есть прямые рейсы в четыре города КНР (план — шесть), а с 30 октября откроется направление в индийский Джайпур.