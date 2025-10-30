В новосибирском доме молодежи завелся «призрак»

Вахтершу дома молодежи «Маяк» в Новосибирске пугает нечто странное по ночам. На камерах видеонаблюдения видны странные вспышки света, и сотрудница убеждена: дело касается паранормального объекта. Впервые об этом рассказал Telegram-канал «У нас на шлюзе» . Редактор канала Павел Константинов в беседе с 360.ru отметил, что призрачная сущность бродит по зданию очень долго.

«Это происходит несколько лет, с момента установки камеры в зрительном зале. [Вахтерше] было поначалу не по себе, а потом привыкла. Увольняться не собирается», — объяснил он.

По его словам, в здании раньше был кинотеатр, который открыли еще в 1978 году. Долгие годы оно было культурным центром микрорайона на 16 тысяч жителей.

«Мыслей, чей именно это дух, нет, надо звать экстрасенсов», — сказал Константинов.

По его словам, странный силуэт гуляет по сцене и растворяется. Через некоторое время ситуация повторяется. Такие явления происходят каждую ночь. Нет никаких причин, откуда исходит свечение. Двери и окна закрыты, птиц и живности тоже нет.

Ранее опрос показал, что большинство россиян не верят в сверхъестественное. Только 39% опрошенных воспринимают мистику серьезно.