В Новосибирске велосипедист напал на беременную женщину и ее мать

В Заельцовском парке Новосибирска велосипедист избил беременную женщину и ее 55-летнюю мать. Пострадавшие обратились с заявлением в полицию, сообщил сайт «КП-Новосибирск» .

По словам сибирячки Ренаты, находящейся на 24-й неделе беременности, инцидент произошел вечером 27 сентября. Сначала на женщин едва не наехала велосипедистка, а следом подъехал мужчина и стал нецензурно обвинять пешеходов в создании помехи на дорожке.

Несмотря на слова о беременности, нападавший ударил Ренату колесом в живот, а затем нанес удары по лицу ей и матери. Удар по животу смягчил дородовой бандаж — в перинатальном центре подтвердили, что с ребенком все в порядке. У матери пострадавшей появились тошнота, головокружение и проблемы со зрением.

Семья прошла необходимые медицинские обследования и ожидает результатов доследственной проверки.