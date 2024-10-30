В Новосибирске ставка туристического налога достигнет 5% к 2029 году

Туристический налог введут на территории Новосибирска с 2025 года. Соответствующий закон приняли в двух чтениях на совете депутатов города, пишет «Интерфакс» .

По данным властей, с 1 января следующего года ставка налога составит 1%, а к 2029 году вырастет до 5%. При этом минимальная сумма уплаты за сутки проживания в отелях и гостиницах Новосибирска составит 100 рублей, отмечает «Взгляд».

Льготы на два года предусмотрены для многодетных семей, а также для ближайших родственников участников специальной военной операции. Сборы начнут поступать в городской бюджет уже в апреле 2025 года. Деньги пойдут на благоустройство туристических зон и повышение уровня привлекательности Новосибирска.