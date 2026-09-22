В Новосибирске полиция начала проверку после нападения подростков на пенсионерку

В Новосибирске жители дома на улице 25 лет Октября заявили о серии нападений на детей и пожилых людей со стороны девочек-подростков. В одном из инцидентов пострадала 81-летняя женщина, известная среди местных как баба Шура, пишет КП-Новосибирск .

По ее словам, в конце июля одна из школьниц пинала ребенка на асфальте, а при попытке женщины вмешаться расцарапала ей руки и порвала золотой браслет стоимостью более 20 тысяч рублей.

Екатерина также рассказала об инциденте с их 81-летней соседкой: пенсионерку ударили в поясницу, она упала, а нападавшие продолжили издевательство над ней. Поскольку самостоятельно дойти до отделения пожилой женщине было тяжело, Екатерина вызвала участкового к ней домой, после чего пенсионерка написала заявление.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили регистрацию сообщения в отделе полиции № 4 «Калининский». После завершения лечения потерпевшей выдадут направление на судебную экспертизу для установления тяжести вреда здоровью, по результатам которой будет принято процессуальное решение.