В Новосибирске на улице Выборной построят новый корпус школы № 189

В Новосибирске на улице Выборной будет построен новый корпус школы № 189. Начальная цена контракта составляла 1,2 млрд рублей, но в ходе торгов она снизилась до одного млрд рублей. Победителем тендера стало ООО «Спецтех», написал сайт atas.info.
Согласно аукционной документации, 4-этажный учебный корпус на 825 мест должен быть сдан в августе 2028 года.
Жители близлежащих домов неоднократно выходили на акции протеста, требуя строительства новой школы, так как действующая школа № 189 переполнена и учебный процесс идет в две смены.
