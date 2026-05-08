В Новосибирске мужчина погасил долг по алиментам после угрозы угрозы уголовного преследования

В Новосибирске 32-летний мужчина, задолжавший алименты двум своим дочерям от разных браков, погасил долг после угрозы уголовного преследования. Ранее он официально не работал и не имел имущества, а назначенные ему обязательные работы в ритуальной службе (40 часов) не изменили его отношения к выплатам — мужчина отказывался финансово помогать детям, написал сайт atas.info .

Когда его собрались привлечь к уголовной ответственности, должник испугался возможной судимости, пришел к судебному приставу и полностью погасил задолженность в размере 918 тысяч рублей. Кроме того, он предоставил документы с официального места работы. В результате уголовное преследование было прекращено, и теперь алименты будут удерживаться с его зарплаты до совершеннолетия детей.

Стоит отметить, что это не единственный подобный случай в Новосибирске: другой мужчина задолжал по алиментам 1,5 миллиона рублей.