Одиннадцатилетней Сабрине из Новосибирска с редким диагнозом «спина бифида» ищут приемную семью. Об этом сообщил КП Новосибрск со ссылкой на фонд «Спина бифида».

Ребенок попал в детский дом после лишения родителей прав в марте 2025 года. Благотворители помогли с лечением: Сабрину обследовали в Москве в НИКИ педиатрии имени Вельтищева и провели операции. Фонд «Ты ему нужен» оплатил проживание в столичном соццентре с няней между процедурами.

Девочка передвигается на инвалидной коляске, увлекается творчеством и мечтает стать врачом. Представитель фонда Людмила Цуркан подчеркнула, что организация готова сопровождать приемную семью на протяжении всей жизни ребенка, оказывая медицинскую, юридическую и психологическую помощь.