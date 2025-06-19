В Новосибирск придет экстремальная жара до +34 градусов
Метеорологии предсказывают, что Новосибирск накроет жара. В городе будет наблюдаться переменная облачность, при этом без осадков, сообщил сайт atas.info.
Ветер будет дуть с южной стороны со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. По большей части, погоду будет характеризовать отсутствие осадков и изменчивость облачности.
Тем не менее, в некоторых районах на западе региона днем могут пройти кратковременные дожди с грозами. В четверг, 19 июня, воздух прогреется до +34 градусов.
Автодор и Совкомбанк подписали соглашение о сотрудничестве
Гарбузов: столица формирует кадровый резерв для промышленности на базе ОЭЗ
Тепличный комплекс для выращивания цветов запустят в Рузе по договору на ПМЭФ
Футболиста «Реала» Мбаппе госпитализировали
Встреча по вопросам благоустройства сквера у ДК «Химик» прошла в Воскресенске
Фейк: маркетплейс Poizon официально заработал в России
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте