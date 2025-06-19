В Новосибирск придет экстремальная жара до +34 градусов

Метеорологии предсказывают, что Новосибирск накроет жара. В городе будет наблюдаться переменная облачность, при этом без осадков, сообщил сайт atas.info .

Ветер будет дуть с южной стороны со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. По большей части, погоду будет характеризовать отсутствие осадков и изменчивость облачности.

Тем не менее, в некоторых районах на западе региона днем могут пройти кратковременные дожди с грозами. В четверг, 19 июня, воздух прогреется до +34 градусов.