В Новосибирск придет более переменчивая погода во второй половине августа

Во второй половине августа в Новосибирске ожидается постепенное снижение температуры и более переменчивая погода. Метеорологи подготовили прогноз на период с 15 по 31 августа, пишет «ФедералПресс» .

С 15 по 20 августа температура воздуха днем составит +21…+25 °C, ночью опустится до +11…+15 °C. Преобладает переменная облачность, возможны кратковременные дожди.

С 21 по 25 августа ожидается дальнейшее снижение температуры: днем +19…+23 °C, ночью — около +10…+13 °C. Возрастает вероятность осадков, преимущественно в виде небольших дождей. Погода будет менее устойчивой.

С 26 по 31 августа днем температура составит +18…+22 °C, ночью — +9…+12 °C. Возможны кратковременные дожди и усиление ветра.

Ветер будет преимущественно юго-западным и западным со скоростью 3–6 м/с. В отдельные дни с осадками возможны порывы до 8–10 м/с.

Атмосферное давление ожидается в пределах 745–752 мм ртутного столба.