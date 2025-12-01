В Новокузнецке появились трамваи и троллейбусы в честь героев ВОВ

На улицах Новокузнецка с 1 декабря начали ездить уникальные трамваи и троллейбусы, посвященные землякам-героям Великой Отечественной войны. Фотографии обновленного транспорта опубликовала пресс-служба администрации Новокузнецка. Об этом написал сайт novokuznetsk.press .

Транспортные средства украсили именами кузбассовцев, проявивших мужество и героизм во время войны. Каждое имя — это страница истории города и страны.

Инициатива была реализована при активном участии жителей Новокузнецка. Имена героев выбрали горожане в ходе открытого голосования на платформе «Кузбасс Онлайн».

Организаторы проекта подчеркивают, что акция направлена на создание прочной связи между прошлым и настоящим. Она должна стать постоянным напоминанием о том, какой ценой была завоевана Победа, и о героях, чьи имена теперь ассоциируются с родным городом.