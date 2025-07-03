В Новой Москве открыли новый детский сад для 350 детей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в Филимонковском районе Новой Москвы появился новый детский сад, который станет частью образовательного комплекса школы № 2120. Об этом написала «Москва.ру» .

Детский сад рассчитан на 350 воспитанников. По словам градоначальника, в здании есть все необходимое для полноценного развития детей: физкультурный и музыкальный залы, спальни, игровые комнаты, пространства для кружков и общественные зоны.

Особое внимание проектировщики уделили созданию безопасной и комфортной среды. При строительстве использовали кирпичную технологию, которая обеспечивает высокую прочность, теплоемкость и звукоизоляцию. Для внутренней отделки выбрали экологически чистые и износостойкие материалы. Спокойная бежево-фисташковая цветовая гамма интерьеров создает уютную обстановку. На первом этаже групп установили систему теплого пола.

На территории детского сада установили современное спортивное и игровое оборудование, обустроили теневые навесы. Участок комплексно озеленили и благоустроили.