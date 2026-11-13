В Новой Голландии в Петербурге объявили об открытии зимнего катка

В Новой Голландии объявили об открытии зимнего катка, которое состоится 21 ноября. Площадь ледового покрытия составит две тысячи квадратных метров. Площадка будет оформлена в стилистике детского театра: специалисты установят занавес и вращающийся хоровод из рисованных фигурок, пишет Neva.Today .

На территории катка предусмотрены прокат коньков (размеры с 25-го по 47-й), билетная касса и теплая галерея для переодевания. Гости смогут бесплатно воспользоваться помощью помощников на льду.

Организаторы отметили, что на площадке установлена специальная система охлаждения, которая позволяет льду не таять даже при температуре воздуха до +10 градусов, при этом температуру поддерживают в течение дня. Власти также планируют проводить тематические музыкальные сеансы.