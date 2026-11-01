В новгородском селе Едрово отремонтируют ДК за 19 миллионов рублей

Сельский Дом культуры в селе Едрово Валдайского округа Новгородской области капитально отремонтируют в следующем году. На модернизацию учреждения направят более 19 миллионов рублей по нацпроекту «Семья», сообщил сайт «Государственные новости» .

О планах обновления ДК рассказал губернатор региона Александр Дронов по итогам приема граждан, проведенного по поручению президента России Владимира Путина. С просьбой о ремонте к нему обратилась местная жительница.

По данным главы округа Юрия Стадэ, учреждение построили более 50 лет назад и ни разу капитально не ремонтировали. Министерство культуры России поддержало проект модернизации. В здании отремонтируют крышу, фасад, сцену, внутренние помещения и инженерные сети. Благоустройство прилегающей территории профинансирует муниципалитет.