В Новгородской области заготовка кормов превысила плановые показатели на 40%

В Новгородской области завершили яровой сев, а заготовка кормов превысила плановые показатели на 40%. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов, пишут «Государственные новости» .

По его словам, сельхозпроизводители столкнулись с серьезными трудностями: 25 дней подряд шли дожди, поля оказались переувлажненными, а тяжелая техника на ряде участков не могла выйти в поле. По оценкам специалистов, столь сложная осенняя погода не наблюдалась последние 12 лет.

Зерновые, овощи и картофель посеяли на площади 34 тыс. гектаров. Уборка зерновых выполнена на 79% площадей — это 8936 гектаров. Уже собрали первые 40 тонн клубники и малины, тепличные комбинаты продолжают работу в штатном режиме.

Наиболее напряженная ситуация складывается с картофелем и овощами открытого грунта: из-за неблагоприятных погодных условий часть урожая будет утрачена. Сейчас аграрии используют каждый погожий день, а на участках, где техника не проходит, переходят на ручной труд. Власти региона заверили, что окажут хозяйствам необходимую поддержку.