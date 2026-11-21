В Новгородской области проект «Здоровая семья» перешел на зимний режим работы. Мобильные медицинские бригады продолжат принимать жителей в больницах и амбулаториях, а список доступных специалистов расширился, пишут «Государственные новости» .

С наступлением холодов выездные приемы переносятся в медицинские учреждения. По просьбам жителей в состав бригад дополнительно включены урологи, травматологи, пульмонологи и сосудистые хирурги.

Обследования доступны как взрослым, так и детям. За одно посещение можно пройти флюорографию, маммографию, УЗИ, а также сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции.

На этой неделе специалисты работают в Новгородском округе: 18 ноября детские врачи принимали в поселке Пролетарий, а 19 ноября по тому же адресу запланирован прием взрослых. В пятницу, 20 ноября, терапевт и хирург проведут прием в амбулатории деревни Борки.