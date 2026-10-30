В Новгородской области отремонтировали около 23 километров дорог

Около 23 километров дорог обновили в Парфинском и Старорусском округах Новгородской области. Об этом сообщил сайт «Государственные новости» со ссылкой на пресс-службу ГОКУ «Новгородавтодор».

Новое покрытие уложили на трех участках, включая проезд в деревне Сергеево и дорогу к деревне Давыдово, где расположен воинский мемориал «Павший лист». Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», специалисты уже сняли старый асфальт и уложили два слоя нового полотна.

До конца октября подрядчик планирует закончить укрепление обочин, а к середине ноября — установить дорожные знаки и сигнальные столбики. Ранее в регионе отчитались о выполнении годового плана: отремонтировано 100 километров дорог и пять мостов.