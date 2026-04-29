В «Нижновэнерго» напомнили о необходимости соблюдения правил при обрезке веток рядом с ЛЭП
Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» напомнил о необходимости соблюдения правил электробезопасности при санитарной обрезке веток вблизи линий электропередачи. Об этом сообщил сайт «Время Н».
Так, важно поддерживать минимально допустимое расстояние до токоведущих частей электроустановок, которое зависит от класса напряжения ЛЭП. Кроме того, необходимо проводить работы только при отключенной линии электропередачи, по согласованию с электросетевой компанией и под контролем ее представителя.
Не стоит приближаться к дереву, упавшему на провода, ближе чем на восемь метров, пока линия электропередачи не будет обесточена.