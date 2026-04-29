В «Нижновэнерго» напомнили о необходимости соблюдения правил при обрезке веток рядом с ЛЭП

Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» напомнил о необходимости соблюдения правил электробезопасности при санитарной обрезке веток вблизи линий электропередачи. Об этом сообщил сайт «Время Н» .

Так, важно поддерживать минимально допустимое расстояние до токоведущих частей электроустановок, которое зависит от класса напряжения ЛЭП. Кроме того, необходимо проводить работы только при отключенной линии электропередачи, по согласованию с электросетевой компанией и под контролем ее представителя.

Не стоит приближаться к дереву, упавшему на провода, ближе чем на восемь метров, пока линия электропередачи не будет обесточена.