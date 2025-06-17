В Нижнем Тагиле целый квартал временно остался без горячей воды из-за внезапного ремонта

В Нижнем Тагиле целый квартал временно остался без горячей воды из-за ремонтных работ на теплотрассе. Жители сообщили, что о предстоящем ремонте они узнали всего за день до его начала, и внезапное появление ям под окнами стало для них полной неожиданностью. Об этом написал сайт «Поясним за Тагил» .

Одна из жительниц, в семье которой четверо человек, включая двоих детей (14 лет и 2 года), поделилась, что теперь ей приходится греть воду на плите.

«Жильцов уведомили за день до отключения. Не дали даже информации заранее, чтоб люди могли подготовились. Мы, если бы знали, то установили бойлер какой-то», — рассказала она.

Жители обратились к управляющей компании с вопросом о причинах столь позднего уведомления, учитывая, что при плановых отключениях информацию предоставляли за 10 дней. Однако коммунальщики перенаправили их запрос в муниципальную организацию «Тагилэнерго», ответственную за ремонт.

Согласно официальному ответу «Тагилэнерго», капитальный ремонт теплотрассы будет завершен 10 июля. Однако, по словам жителей, рабочие назвали более реальные сроки — до трех месяцев.