В Нижнем Новгороде зарегистрировали 42 случая умышленного вреда имуществу с начала года

В текущем году на территории Нижнего Новгорода было возбуждено 42 уголовных дела по статье 167 УК РФ, которая предусматривает ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

За аналогичный период сотрудники ОВД не возбудили ни одного уголовного дела по статье 214 УК РФ (вандализм).

Недавно стало известно о случае, когда несовершеннолетние повредили экспонаты в музее «Паровозы России» на Сортировке. Об инциденте сообщил сотрудник учреждения, опубликовавший запись в социальной сети. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ.