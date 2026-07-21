В Нижнем Новгороде запустили проект по восстановлению исторической Триумфальной арки

В Нижнем Новгороде продолжается реализация масштабного проекта по восстановлению исторической Триумфальной арки. Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в департаменте строительства и капремонта, подрядчик уже приступил к подготовительному этапу: в данный момент осуществляется вынос инженерных сетей из зоны будущего строительства.

Проект будет реализован в несколько этапов. Сначала планируется завершить проектно-изыскательские работы, затем непосредственно восстановить саму арку и заняться благоустройством прилегающей территории. На данный момент специалисты уже завершили инженерно-геологические изыскания. Также были разработаны и согласованы концепция благоустройства, внешний облик будущего павильона, фасады и планировочные решения. Кроме того, определено точное место размещения арки и подготовлена техническая часть проектно-сметной документации.

Напомним, останцы исторической Триумфальной арки, возведенной по проекту архитектора Шехтеля к приезду императора Николая II в 1896 году, были обнаружены в 2024 году во время земляных работ на улице Советской. После этой значимой находки было принято решение о восстановлении утраченного объекта. Стоит отметить, что конкурс на проведение восстановительных работ объявлялся дважды: первая процедура не состоялась из-за отсутствия заявок от подрядчиков.