В Нижнем Новгороде вторую очередь кладбища «Новое Стригинское» планируют завершить в 2030 году. Общая стоимость работ составляет 347,6 млн рублей, сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на департамент строительства.

Проект предусматривает вертикальную планировку, строительство административного здания, установку ограждения, освещения, а также прокладку дорог и водоотводных лотков. На реализацию отведено 56 месяцев.

Городские власти разделили проект на этапы после неудачных попыток найти подрядчика на весь объем работ в апреле. Первый этап стоимостью 80,5 млн рублей уже передан компании «Строймонтаж». Подрядчику предстоит завершить планировку, установить ограждение и обустроить проезды до 28 декабря 2027 года.