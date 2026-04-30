В Нижнем Новгороде восстановили здание главного корпуса мельницы Башкирова

Здание главного корпуса мельницы Башкирова в Нижнем Новгороде восстановили. Ему не только вернули исторический вид, но и адаптировали под современные нужды. О судьбе остальных зданий комплекса рассказал губернатор Глеб Никитин в своих соцсетях. Об этом написал сайт newsnn.ru .

Работы велись в рамках комплексного развития территории (КРТ) на Черниговской набережной. В будущем там восстановят еще два объекта культурного наследия: бывшее общежитие при мукомольном комплексе (там будут апартаменты и коммерческие площади) и «Мельницу Дегтярева» (станет жилым домом).

Реконструкция набережной предполагает перестройку всей инфраструктуры этого участка. Здесь появятся детские и спортивные зоны, велосипедные дорожки, обустроенная прогулочная линия. Недавно еще один объект получил заключение о соответствии проектной документации — мельница Башкирова. В ней планируется обустроить 57 квартир.

Этот комплекс мукомольной мельницы торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями» стал первым проектом, который получил льготный кредит от ДОМ.РФ в рамках программы восстановления объектов культурного наследия. Финансовая поддержка позволила заметно ускорить реставрационные работы и сохранить уникальную историческую постройку для следующих поколений.