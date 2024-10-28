В Нижнем Новгороде волонтеры спасли кота с тяжелой травмой головы

Уличный кот едва не погиб в результате несчастного случая в Нижнем Новгороде. Волонтеры обнаружили питомца в кустах, он находился в тяжелом состоянии, пишет pravda-nn.ru со ссылкой на местный благотворительный фонд.

По опубликованной информации, у кота была сильно травмирована морда, он истекал кровью. Предположительно, животное сбил автомобиль.

Ветеринары диагностировали четвероногому пациенту черепно-мозговую травму. Кота назвали Робин. Три месяца лечения дали свои плоды — питомец похорошел и поправился, его здоровье наладилось.

Однако реабилитация продолжается. Сейчас волонтеры проводят сбор средств для покупки паштетов и влажного корма для Робина.