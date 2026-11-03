В Нижнем Новгороде установили памятник бывшему министру юстиции Дмитрию Замятнину

Монумент появился на Большой Покровской улице напротив ДК имени Свердлова, сообщает НИА «Нижний Новгород» . Официальной церемонии открытия пока не было.

Решение об увековечении памяти государственного деятеля депутаты городской Думы приняли 11 июня 2026 года по инициативе Главного управления Минюста России по Нижегородской области. Место для установки выбрано у здания бывшего Дворянского собрания.

Дмитрий Замятнин родился в 1805 году в Нижегородской губернии. Он сыграл ключевую роль в проведении судебной реформы 1864 года: под его руководством ввели судебные уставы, закрепившие независимость судов и участие присяжных, а из приговоров исключили телесные наказания.