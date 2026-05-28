В Нижнем Новгороде стартовал форум, посвященный развитию водного транспорта

28 мая 2026 года в Нижнем Новгороде начал работу VI Научно-технический форум «Транспорт. Горизонты развития». Мероприятие посвящено развитию водного транспорта в рамках национального проекта «Эффективные транспортные системы». Об этом написало ИА «Время Н» .

Соорганизаторами выступают Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) и образовательные организации Росморречфлота. Форум посвящен актуальным структурным инициативам и передовым научным решениям в области судоходства на внутренних водных путях.

Работу форума в режиме видеоконференции открыл заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов. С приветственным словом выступили заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева, министр науки и высшего образования Нижегородской области Виктор Анисимов, и. о. руководителя администрации Волжского бассейна Рустем Галеев и президент ТТП Нижегородской области Ольга Акимова.

«Уверен, что плодотворная работа форума, конструктивный диалог участников и представленные здесь идеи и проекты внесут существенный вклад в развитие транспортной отрасли России», — заявил Константин Анисимов.