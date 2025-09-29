По данным МВД, с начала года в России увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. В Нижнем Новгороде с начала года зафиксировано 126 аварий с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 122 ребенка, двое погибли, написал сайт pravda-nn.ru .

Так, 61 ДТП произошло по вине несовершеннолетних водителей, почти 70% из них — по вине детей-мотоциклистов.

Для профилактики детского травматизма Госавтоинспекция проводит различные акции и мероприятия. С 15 по 21 сентября в Нижегородской области прошла Неделя безопасности дорожного движения, а 17 сентября в Нижнем Новгороде состоялся Единый день безопасности дорожного движения.

«Необходимо регулярно проводить профилактические беседы, демонстрировать тематические видеоролики и организовывать практические занятия, чтобы дети усвоили основные правила дорожной безопасности и осознали последствия их нарушения», — отметили в Госавтоинспекции.