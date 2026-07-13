В Нижнем Новгороде провели более двухсот выездных регистраций брака

За первую половину 2026 года в Нижнем Новгороде состоялось более двухсот церемоний бракосочетания на выездных площадках. Об этом ИА «Время Н» сообщили в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области.

В городе открыто 13 площадок для торжественных мероприятий. Среди них — Усадьба Рукавишниковых, верхняя станция фуникулера, смотровая площадка у Манежа, Центральная площадь Кремля и другие.

В Главном управлении ЗАГС отметили, что постоянно отслеживают запросы молодоженов на регистрацию брака в необычных местах. Прежде чем выбрать локацию, специалисты оценивают техническую возможность проведения церемонии, удобство для гостей, общую атмосферу и другие факторы.

Сейчас прорабатываются две новые площадки для выездных регистраций. Как только будут получены официальные разрешения, информация об открытии новых локаций появится на сайте и в официальных пабликах управления.