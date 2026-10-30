В Нижнем Новгороде пройдет финал премии «Маршрут года» 7–9 ноября

В Нижнем Новгороде с 7 по 9 ноября состоится Общенациональный финал XIII Всероссийской туристической премии «Маршрут года». Об этом сообщило министерство туризма и промыслов Нижегородской области, пишет pravda-nn.ru .

В 2026 году премия прошла в обновленном формате: отборочные полуфиналы организовали в Абакане, Ханты-Мансийске, Светлогорске, Бирске и Йошкар-Оле. По итогам отборов право побороться за главные награды получили 369 заявок из 96 населенных пунктов России и Республики Беларусь.

От Нижегородской области в финале представят более 10 проектов: гастрономические, железнодорожные, детские, культурно-познавательные, религиозные, парковые и научно-популярные маршруты, а также экскурсии. Их разработали в Городце, Чкаловске, Выксе, Нижнем Новгороде, Павлово, селе Спасское и других населенных пунктах региона.

В министерстве напомнили, что продвижение туристических маршрутов по России соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году как отраслевая награда за достижения в создании и развитии туристических маршрутов и экскурсионных программ. За 10 лет проведения конкурса в нем приняло участие более 4000 проектов.