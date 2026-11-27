В Нижнем Новгороде планируют построить канатную дорогу, которая свяжет Черниговскую набережную с ИТ-кампусом «Неймарк». Об этом сообщило АБН24 .

По программе развития общественного транспорта на 2026–2030 годы с перспективой до 2036-го на объект направят 2,4 млрд рублей. К строительству планируется приступить в 2027–2029 годах.

Протяженность канатки составит 240 м, плановая пропускная способность — до 650 пассажиров в час.

Предполагается, что проект усилит туристический и деловой потенциал Черниговской набережной.